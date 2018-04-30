Филатова Февронья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова Февронья Ильинична

Филатова Февронья Ильинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1932

Дочь: Габова Клавдия Климентьевна

Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович

Рождение ребёнка
22.10.1940

Дочь: Александра Климентьевна

Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Климентьевич

Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Климентьевна

Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close