Филатова Февронья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1932
Дочь: Габова Клавдия Климентьевна
Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович
Рождение ребёнка
22.10.1940
Дочь: Александра Климентьевна
Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Климентьевна
Отец ребёнка: Филатов Клим Семенович
Смерть
Неизвестно