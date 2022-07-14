Луковников Владимир Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1954
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.03.1975
Рождение ребёнка
28.09.1975
Сын: Луковников Альфред Владимирович
Мать ребёнка: Луковникова (Стародубцева) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
11.09.1983
Сын: Луковников Александр Владимирович
Мать ребёнка: Луковникова (Стародубцева) Нина Михайловна