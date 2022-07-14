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Луковников Владимир Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1954

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
07.03.1975

Жена: Луковникова (Стародубцева) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
28.09.1975

Сын: Луковников Альфред Владимирович

Мать ребёнка: Луковникова (Стародубцева) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
11.09.1983

Сын: Луковников Александр Владимирович

Мать ребёнка: Луковникова (Стародубцева) Нина Михайловна

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