Черкашенина Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашенина Домна

Черкашенина Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашенин Андрей Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: (Черкашенина) Соломонида Андреева

Отец ребёнка: Черкашенин Андрей Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: (Черкашенина) Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Черкашенин Андрей Петров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.