Черкашенина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: (Черкашенина) Соломонида Андреева
Отец ребёнка: Черкашенин Андрей Петров
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: (Черкашенина) Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Черкашенин Андрей Петров
Смерть
Неизвестно