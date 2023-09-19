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Сытина Агафья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сытин Максим Григорьев

Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сытин Прокопий Григорьев

Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сытин Петр Григорьев

Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сытин Ефим Григорьев

Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сытин Павел Григорьев

Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Сытина Анна Григорьева

Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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