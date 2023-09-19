Сытина Агафья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сытин Петр Григорьев
Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сытин Ефим Григорьев
Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Сытина Анна Григорьева
Отец ребёнка: Сытин Григорий Мокеев
Смерть
Неизвестно