Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

Место рождения

Коломенский уезд, Высоцкая волость, деревня Агрызкова

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломенский уезд, Высоцкая волость, деревня Агрызкова
http://www.history-ryazan.ru/node/10414 | Коломенский уезд, Высоцкая волость, деревня Агрызкова
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Федор Фомин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Фомин

Смерть
После 1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
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