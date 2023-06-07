Анна Тимофеева
Место рожденияКоломенский уезд, Высоцкая волость, деревня Агрызкова
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1760
Коломенский уезд, Высоцкая волость, деревня Агрызкова
http://www.history-ryazan.ru/node/10414 | Коломенский уезд, Высоцкая волость, деревня Агрызкова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Федор Фомин
Место жительства
1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Фомин
Смерть
После 1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино