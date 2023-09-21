Гончаров Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Военная служба
С 27.07.1941 по ?.12.1941
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
ID 71535733 Гончаров Иван Андреевич Дата рождения/Возраст __.__.1918 Место рождения Омская обл., Большереченский р-н, с. Пустынное Дата и место призыва 27.07.1941 Рубцовский РВК, Алтайский край, Рубцо... Показать все
Смерть
Неизвестно