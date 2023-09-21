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Гончаров Иван Андреевич

Место рождения

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гончаров Андрей Антонович

Мать: Гончарова (Грязнова) Варвара Яковлевна

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Военная служба
С 27.07.1941 по ?.12.1941
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
ID 71535733 Гончаров Иван Андреевич Дата рождения/Возраст __.__.1918 Место рождения Омская обл., Большереченский р-н, с. Пустынное Дата и место призыва 27.07.1941 Рубцовский РВК, Алтайский край, Рубцо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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