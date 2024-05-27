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Железняков Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Железняков Иван Иванович

Мать: Железнякова (Игонина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железнякова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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