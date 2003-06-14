Фигуровский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фигуровский Николай Николаевич

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Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.12.1923

Дата смерти

14.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1923
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1941
Терновка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
По 1951
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953 по 1965
г. Минск, Белорусская ССР
Смерть
14.06.2003
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2003
Москва, город федерального значения Москва
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