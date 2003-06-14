Фигуровский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1923
Дата смерти14.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
По 1941
Терновка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
По 1951
Место жительства
С 1953 по 1965
г. Минск, Белорусская ССР
Смерть
14.06.2003
Место жительства
По 2003