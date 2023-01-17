Ратников/Желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратников/Желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ратников/желтяков Егор Игнатович

Мать: Марфа Адрианова

Бракосочетание
1884

Жена: Ратникова Мария Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1892

Сын: Ратников/желтяков Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Ратникова Мария Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.10.1893

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Ратникова Мария Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.07.1897

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Ратникова Мария Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Ратников/желтяков Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Фекла Трофимовна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1902

Дочь: Анисия Гавриловна

Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Фекла Трофимовна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратникова/желтякова Фекла Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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