Ратников/Желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Ратников/желтяков Егор Игнатович
Мать: Марфа Адрианова
Бракосочетание
1884
Жена: Ратникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1892
Сын: Ратников/желтяков Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Ратникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1893
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Ратникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1897
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Ратникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1900
Сын: Ратников/желтяков Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Фекла Трофимовна
Рождение ребёнка
24.12.1902
Дочь: Анисия Гавриловна
Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Фекла Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно