Стрельников Сергей МИхайлович
мужской, родился 11.04.1967
ОтецСтрельников МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Стрельникова (Курбатова) Ольга Евгеньевна07.10.1967 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1967
Отец: Стрельников Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1988
Рождение ребёнка
25.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельникова (Курбатова) Ольга Евгеньевна
Рождение ребёнка
06.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрельникова (Курбатова) Ольга Евгеньевна