Козий (Бондаренко) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козий (Бондаренко) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1944

Муж: Козий Владимир Никитович

Рождение ребёнка
02.02.1951

Дочь: Кулаковская Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Козий Владимир Никитович

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.07.1956

Сын: Козий Иван Владимирович

Отец ребёнка: Козий Владимир Никитович

Рождение ребёнка
07.07.1956

Сын: Козий Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Козий Владимир Никитович

Место жительства
С 1956
Смерть
Неизвестно
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