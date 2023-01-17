Козий (Бондаренко) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1944
Рождение ребёнка
02.02.1951
Дочь: Кулаковская Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Козий Владимир Никитович
Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.07.1956
Отец ребёнка: Козий Владимир Никитович
Рождение ребёнка
07.07.1956
Отец ребёнка: Козий Владимир Никитович
Место жительства
С 1956
Смерть
Неизвестно