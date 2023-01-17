Лесникова (Сипиева) Ангелина Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1979
Рождение ребёнка
28.08.1995
Отец ребёнка: Лесников Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
08.02.2000
Отец ребёнка: Лесников Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
22.11.2010
Сын: Волосиенко Захар Владимирович
Отец ребёнка: Волосиенко Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно