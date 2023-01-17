Лесникова (Сипиева) Ангелина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова (Сипиева) Ангелина Владимировна

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Место рождения

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

15.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1979

Отец: Сипиев Владимир Захарович

Мать: Сипиева Валентина Васильевна

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.08.1995

Сын: Лесников Артем Юрьевич

Отец ребёнка: Лесников Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
08.02.2000

Сын: Лесников Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Лесников Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
22.11.2010

Сын: Волосиенко Захар Владимирович

Отец ребёнка: Волосиенко Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Юрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосиенко Владимир Викторович

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