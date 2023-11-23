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Кедров Евлампий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кедров Андрей Дмитриевич

Мать: не указана

Кедров Евлампий Андреевич (1820 — ?) Родился в семье пономаря Борисоглебского погоста Угличского уезда Андрея Дмитриевича. Окончил семинарский курс в степени студента. В 1843 году рукоположен во диако... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева (Кедрова) Юлия Евлампиевна

Мать ребёнка: (Кедрова) Олимпиада Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кедрова) Олимпиада Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник село Алевайцино Ростовского уезда.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Кедрова) Александра Евлампиева

Мать ребёнка: (Кедрова) Олимпиада Стефановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кедров Николай Евлампиевич

Мать ребёнка: (Кедрова) Олимпиада Стефановна

Смерть
Неизвестно

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