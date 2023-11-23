Кедров Евлампий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Кедров Андрей Дмитриевич
Мать: не указана
Кедров Евлампий Андреевич (1820 — ?) Родился в семье пономаря Борисоглебского погоста Угличского уезда Андрея Дмитриевича. Окончил семинарский курс в степени студента. В 1843 году рукоположен во диако... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева (Кедрова) Юлия Евлампиевна
Мать ребёнка: (Кедрова) Олимпиада Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник село Алевайцино Ростовского уезда.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Кедрова) Александра Евлампиева
Мать ребёнка: (Кедрова) Олимпиада Стефановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кедров Николай Евлампиевич
Мать ребёнка: (Кедрова) Олимпиада Стефановна
Смерть
Неизвестно