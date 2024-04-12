Дымчанов (Демчан) Макар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымчанов (Демчан) Макар Иванович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: Демчан Иван

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дымчанов Кирилл Макарович

Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дымчанова Фёкла Макаровна

Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дымчанова Валентина Макаровна

Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дымчанова Анна Макаровна

Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демчанов Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дымчанова Параскева Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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