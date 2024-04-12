Дымчанов (Демчан) Макар Иванович
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: Демчан Иван
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дымчанов Кирилл Макарович
Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дымчанова Фёкла Макаровна
Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дымчанова Валентина Макаровна
Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дымчанова Анна Макаровна
Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демчанов Дмитрий Макарович
Мать ребёнка: Дымчанова Параскева Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно