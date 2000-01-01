(Савченко) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савченко) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: Савченко Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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