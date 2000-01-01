(Савченко) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: Савченко Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно