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Битуев Баир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.11.2004

Жена: Битуева Наталья Николаевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.01.2016

Дочь: Битуева София Баировна

Мать ребёнка: Битуева Наталья Николаевна

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.01.?

Дочь: Битуева Снежана Баировна

Мать ребёнка: Битуева Наталья Николаевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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