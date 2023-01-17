Битуев Баир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.2004
Рождение ребёнка
06.01.2016
Дочь: Битуева София Баировна
Мать ребёнка: Битуева Наталья Николаевна
Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.01.?
Дочь: Битуева Снежана Баировна
Мать ребёнка: Битуева Наталья Николаевна