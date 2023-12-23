Смирнов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1905
Дата смерти28.03.1945
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905
Отец: Смирнов Петр Яковлевич
Мать: Смирнова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Ирина Романовна
Смерть
28.03.1945