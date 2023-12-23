Смирнов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Александр Петрович

Смирнов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1905

Дата смерти

28.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905

Отец: Смирнов Петр Яковлевич

Мать: Смирнова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Романовна

Смерть
28.03.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close