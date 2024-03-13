Борисов Владислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Владислав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимченко Ирена Петровна

Рождение ребёнка
25.02.1959

Дочь: Борисова Ольга Владиславовна

Мать ребёнка: Акимченко Ирена Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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