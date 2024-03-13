Борисов Владислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимченко Ирена Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1959
Дочь: Борисова Ольга Владиславовна
Мать ребёнка: Акимченко Ирена Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно