Воробьев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьёва) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Урываева (Воробьёва) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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