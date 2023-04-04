Воробьев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьёва) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Урываева (Воробьёва) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьева Анна Федоровна
Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно