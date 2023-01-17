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(Осипова) Светлана Павловна
(Осипова) Светлана Павловна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
07.03.1986
Пол
Женский
Отец
Осипов Павел Васильевич
1955 г.р.
Мать
Осипова Любовь Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1986
Отец:
Осипов Павел Васильевич
Мать:
Осипова Любовь Анатольевна
Москва
, город федерального значения Москва
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