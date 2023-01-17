Подобедова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова Галина Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.12.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подобедов Анатолий Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подобедов Анатолий Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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