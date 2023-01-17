Подобедова Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.12.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подобедов Анатолий Ильич
Рождение ребёнка
31.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подобедов Анатолий Ильич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость