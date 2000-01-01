(Maguire) Helene Therese — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Maguire) Helene Therese

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Место рождения

Melbourne, Victoria, Australia

Дата рождения

22.02.1919

Дата смерти

18.05.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Melbourne, Victoria, Australia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gordon-Canning Robert Cecil

Работа или профессия
Неизвестно
Film Actress, known as Mary Maguire
Работа или профессия
Неизвестно
Actor
Смерть
18.05.1974
Long Beach, California
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