(Maguire) Helene Therese
Место рожденияMelbourne, Victoria, Australia
Дата рождения22.02.1919
Дата смерти18.05.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Melbourne, Victoria, Australia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Film Actress, known as Mary Maguire
Работа или профессия
Неизвестно
Actor
Смерть
18.05.1974
Long Beach, California