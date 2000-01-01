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Коровченко Игорь Сергеевич
Коровченко Игорь Сергеевич
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Место рождения
Алма-Ата
Дата рождения
04.12.1983
Пол
Мужской
Отец
Коровченко Сергей Васильевич
1957 г.р.
Мать
Морозова Ольга Юрьевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1983
Отец:
Коровченко Сергей Васильевич
Мать:
Морозова Ольга Юрьевна
Алма-Ата
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