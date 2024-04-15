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Петренко Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
29.08.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Юстина Трофимовна Белокур
Восприемник
23.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Павлович Бугаец
Восприемник
13.03.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Дарья Петровна Пархоменко
Бракосочетание
17.05.1904 ст.

Жена: Петренко Мария Павловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9N-D?i=706&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.09.1904 ст.

Сын: Петренко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Павловна

Сумы, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ7-N?i=814&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
18.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Андреевич Романченко
Восприемник
13.04.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Петрович Пархоменко
Восприемник
02.10.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.

Сын: Петренко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Павловна

Сумы, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSN9-N?i=274&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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