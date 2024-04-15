Петренко Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
29.08.1901 ст.
Юстина Трофимовна Белокур
Восприемник
23.12.1901 ст.
Степан Павлович Бугаец
Восприемник
13.03.1904 ст.
Дарья Петровна Пархоменко
Бракосочетание
17.05.1904 ст.
Жена: Петренко Мария Павловна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9N-D?i=706&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.09.1904 ст.
Сын: Петренко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ7-N?i=814&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
18.07.1905 ст.
Емельян Андреевич Романченко
Восприемник
13.04.1907 ст.
Василий Петрович Пархоменко
Восприемник
02.10.1907 ст.
Андрей Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.
Сын: Петренко Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSN9-N?i=274&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно