Подгорнов Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1930
Дата смерти11.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1930
Отец: Подгорнов ?
Мать: ?
Бракосочетание
1956
Жена: Подгорнова Екатерина
село Красновидово ТАССР
Рождение ребёнка
20.05.1958
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
01.03.1960
Красновидово с.
Рождение ребёнка
01.06.1962
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
19.11.1963
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
05.09.1967
Сын: Подгорнов Александр
Мать ребёнка: Подгорнова Екатерина
с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
11.07.2010
село Красновидово ТАССР
Похороны
Неизвестно
Красновидовское кладбище