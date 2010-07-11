Подгорнов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорнов Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1930

Дата смерти

11.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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1967 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1930

Отец: Подгорнов ?

Мать: ?

Бракосочетание
1956

Жена: Подгорнова Екатерина

село Красновидово ТАССР
Рождение ребёнка
20.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подгорнова Екатерина

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
01.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подгорнова Екатерина

Красновидово с.
Рождение ребёнка
01.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подгорнова Екатерина

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
19.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подгорнова Екатерина

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Рождение ребёнка
05.09.1967

Сын: Подгорнов Александр

Мать ребёнка: Подгорнова Екатерина

с.Красновидово Камско-Устьинского р-на РТ
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
11.07.2010
село Красновидово ТАССР
Похороны
Неизвестно
Красновидовское кладбище
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