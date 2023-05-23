Занина Шкирина (Шкирина) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина Шкирина (Шкирина) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкирин Владимир Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Занин Денис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занин Арсений Денисович

Отец ребёнка: Занин Денис Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занин Денис Сергеевич

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