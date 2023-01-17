Волчкова (Кузнецова) Наталья Иванова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1890
Рождение ребёнка
02.01.1893
Сын: Волчков Иван Акимов
Отец ребёнка: Волчков Аким Дионисиев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Волчков Петр Акимов
Отец ребёнка: Волчков Аким Дионисиев
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: Анна Акимова
Отец ребёнка: Волчков Аким Дионисиев
Смерть
Неизвестно