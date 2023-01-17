Волчкова (Кузнецова) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Кузнецова) Наталья Иванова

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.10.1890

Муж: Волчков Аким Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Волчков Иван Акимов

Отец ребёнка: Волчков Аким Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Волчков Петр Акимов

Отец ребёнка: Волчков Аким Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1899

Дочь: Анна Акимова

Отец ребёнка: Волчков Аким Дионисиев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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