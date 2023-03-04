Каминская Ефросинья Фомична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаминская Ефросинья Фомична

Каминская Ефросинья Фомична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1927 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Каминский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Каминский Василий Стефанович

Рождение ребёнка
01.07.1932

Дочь: Лукина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Каминский Василий Стефанович

Каминщина, Замочская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каминский Василий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каминский Василий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каминский Василий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каминский Василий Стефанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close