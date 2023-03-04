Каминская Ефросинья Фомична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Фома
Рождение ребёнка
1927
Сын: Каминский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Каминский Василий Стефанович
Рождение ребёнка
01.07.1932
Дочь: Лукина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Каминский Василий Стефанович
Каминщина, Замочская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно