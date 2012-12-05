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thurston Edwin Warren

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Место рождения

Whitman, Whitman, Plymouth, Massachusetts, United States

Дата рождения

27.02.1924

Дата смерти

05.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1924

Отец: Thurston Frank Arthur

Мать: Thurston Jennie Mabel

Whitman, Whitman, Plymouth, Massachusetts, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Thurston Ingrid

Место жительства
10.03.2011
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Thurston Ingrid

Смерть
05.12.2012
Natick, Middlesex, Massachusetts, United States
Похороны
16.12.2012
Hanson, Plymouth, Massachusetts, United States
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