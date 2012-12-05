thurston Edwin Warren
Место рожденияWhitman, Whitman, Plymouth, Massachusetts, United States
Дата рождения27.02.1924
Дата смерти05.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1924
Отец: Thurston Frank Arthur
Мать: Thurston Jennie Mabel
Whitman, Whitman, Plymouth, Massachusetts, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Thurston Ingrid
Место жительства
10.03.2011
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Thurston Ingrid
Смерть
05.12.2012
Natick, Middlesex, Massachusetts, United States
Похороны
16.12.2012
Hanson, Plymouth, Massachusetts, United States