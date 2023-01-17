Ковалева (Гражданкина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Гражданкина) Александра Ивановна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

30.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.05.1962

Дочь: Ковалева Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Ковалев Николай Иосифович

Рождение ребёнка
22.06.?

Сын: Ковалев Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Ковалев Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Николай Иосифович

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