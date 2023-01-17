Ковалева (Гражданкина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1962
Дочь: Ковалева Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Ковалев Николай Иосифович
Рождение ребёнка
22.06.?
Сын: Ковалев Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Ковалев Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно