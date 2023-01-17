Кудымов Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно донесения о безвозвратных потерях от 06.02.1944 № 7796, место рождения указано как: Молотовская обл. Кудымкарский р-н, Верх-Юсьвинский с/с.
Призыв на военную службу
08.02.1942
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Бракосочетание
До 1942
Жена: Кудымова Мария Андреевна
Военная служба
До 15.01.1944
59-я армия Волховский фронт (второе формирование)
Последнее место службы: рядовой, стрелок 552-й стрелковый полк 191-я стрелковая Новгородская Краснознаменная дивизия 14-й стрелковый корпус (третье формирование) 59-я армия Волховский фронт (второе фо... Показать все
Смерть
15.01.1944
Чечулино, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Убит 15.01.1944 г. Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Новгородский р-н, д. Чечулино, юго-восточная окраина. Увековечен в "Книга памяти. Свердловская область", Том 10 , стр. 273 (Город Но... Показать все
Перезахоронение
Неизвестно
Трубичино, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Информация о захоронении: Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Новгородская обл. Номер захоронения в ВМЦ: 53-257 Место захоронения: Новгородский р-н, д. Трубичино Дата создания современного ... Показать все