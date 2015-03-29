Goukasian (Nata Карапетян) Haikaz Хачатурович
Место рожденияAlaverdi, Lori Province, Armenia
Дата рождения13.10.1920
Дата смерти29.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Goukassian (Frangulyan Франгулова Ֆրանգուլյան Frangulov Франгулов) Shogokat Элегуновна
Бракосочетание
1955
Смерть
29.03.2015