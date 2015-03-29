Goukasian (Nata Карапетян) Haikaz Хачатурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goukasian (Nata Карапетян) Haikaz Хачатурович

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Место рождения

Alaverdi, Lori Province, Armenia

Дата рождения

13.10.1920

Дата смерти

29.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Goukassian (Frangulyan Франгулова Ֆրանգուլյան Frangulov Франгулов) Shogokat Элегуновна

Бракосочетание
1955

Жена: Goukassian (Frangulyan Франгулова Ֆրանգուլյան Frangulov Франгулов) Shogokat Элегуновна

Смерть
29.03.2015

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