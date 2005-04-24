Смирнов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1932
Дата смерти24.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932
Отец: Смирнов Иван Михайлович
Мать: Смирнова Анна Арсеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2005
Похороны
Неизвестно
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область