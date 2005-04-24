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Смирнов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1932

Дата смерти

24.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1932

Отец: Смирнов Иван Михайлович

Мать: Смирнова Анна Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2005
Похороны
Неизвестно
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
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