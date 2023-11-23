Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Место рожденияг. Юрьев-Польской
Дата рождения1855
Дата смерти04.10.1926
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Бракосочетание
16.08.1871
Рождение ребёнка
03.10.1872
Сын: Невский Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Рождение ребёнка
14.02.1876
Дочь: Устинова (Невская) Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Невский Александр
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Невский Иоасаф
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Невский Александр близнец
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Рождение ребёнка
22.03.1888
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Рождение ребёнка
08.02.1893
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Невский Леонид
Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович
Смерть
04.10.1926
Похороны
Неизвестно