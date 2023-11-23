Невская (Нарциссова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Место рождения

г. Юрьев-Польской

Дата рождения

1855

Дата смерти

04.10.1926

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Нарциссов Михаил Ефимов

Мать: Нарциссова (Нарциссова) Наталья Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невский Владимир близнец

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Бракосочетание
16.08.1871

Муж: Невский Евгений Ксенофонтович

Рождение ребёнка
03.10.1872

Сын: Невский Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Рождение ребёнка
14.02.1876

Дочь: Устинова (Невская) Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Невский Александр

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Невский Иоасаф

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Невский Александр близнец

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Рождение ребёнка
22.03.1888

Сын: Невский Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Рождение ребёнка
08.02.1893

Сын: Невский Борис Евгеньевич

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Невский Леонид

Отец ребёнка: Невский Евгений Ксенофонтович

Смерть
04.10.1926
Похороны
Неизвестно

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