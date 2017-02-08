Звягин Алексей Филимонович
Место рождения
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти08.02.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1955
Сын: Звягин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Звягина Тамара Павловна
Рождение ребёнка
05.10.1959
Сын: Звягин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Звягина Тамара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Звягина Тамара Павловна
Смерть
08.02.2017