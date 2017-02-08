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Звягин Алексей Филимонович

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Место рождения

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

08.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
05.12.1955

Сын: Звягин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Звягина Тамара Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1959

Сын: Звягин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Звягина Тамара Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягина Тамара Павловна

Смерть
08.02.2017
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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