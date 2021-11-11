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Бердников Юрий Андреевич

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Место рождения

Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

05.10.1945

Дата смерти

11.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Военная служба
С 1964 по 1967
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1964 по 1976
Находка, Находкинский, Приморский край
Бракосочетание
07.07.1967

Жена: Бердникова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
07.07.1967

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1968

Сын: Бердников Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Бердникова Татьяна Алексеевна

Ружино, Лесозаводский, Приморский край
Место жительства
С 1976 по 2021
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
11.11.2021
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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