Бердников Юрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1945
Дата смерти11.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1964 по 1967
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1964 по 1976
Находка, Находкинский, Приморский край
Бракосочетание
07.07.1967
Бракосочетание
07.07.1967
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1968
Мать ребёнка: Бердникова Татьяна Алексеевна
Ружино, Лесозаводский, Приморский край
Место жительства
С 1976 по 2021
Смерть
11.11.2021