Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Симеон Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Назарович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Павел Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Назарович
Рождение ребёнка
29.08.1862
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Назарович
Рождение ребёнка
29.08.1866
Сын: Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Назарович