Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Симеон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Назарович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Павел Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Назарович

Рождение ребёнка
29.08.1862

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Назарович

Рождение ребёнка
29.08.1866

Сын: Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Назарович

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