Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Муравьев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Марковей Семенович

Рождение ребёнка
25.04.1956

Сын: Латышев Александр Марковеевич

Отец ребёнка: Латышев Марковей Семенович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Минина (Латышева) Галина Марковеевна

Отец ребёнка: Латышев Марковей Семенович

Рождение ребёнка
25.02.1960

Сын: Латышев Леонид Марковеевич

Отец ребёнка: Латышев Марковей Семенович

Рождение ребёнка
28.04.1962

Сын: Латышев Владимир Марковеевич

Отец ребёнка: Латышев Марковей Семенович

Смерть
Неизвестно

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