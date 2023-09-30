Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Муравьев Петр Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1956
Сын: Латышев Александр Марковеевич
Отец ребёнка: Латышев Марковей Семенович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Минина (Латышева) Галина Марковеевна
Отец ребёнка: Латышев Марковей Семенович
Рождение ребёнка
25.02.1960
Сын: Латышев Леонид Марковеевич
Отец ребёнка: Латышев Марковей Семенович
Рождение ребёнка
28.04.1962
Сын: Латышев Владимир Марковеевич
Отец ребёнка: Латышев Марковей Семенович
Смерть
Неизвестно