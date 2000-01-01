Чернышов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Виктор Сергеевич

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Место рождения

Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Рождение ребёнка
08.10.1918

Дочь: Чернышова Пелагея Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Зотовна

Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Смерть
Неизвестно
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