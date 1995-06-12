Думина Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думина Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1995

Отец: Думин Алексей

Мать: не указана

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