Венглинский Иван Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Венглинский Франц
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Венглинский Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Венглинская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Венглинский Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венглинская Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венглинская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венглинская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Венглинский Николай Иванович
Смерть
Неизвестно