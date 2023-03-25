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Венглинский Иван Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Венглинский Франц

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Венглинский Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Венглинская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Венглинский Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венглинская Евгения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венглинская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венглинская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Венглинский Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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