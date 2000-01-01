Пашнин Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашнин Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашнин Дмитрий

Мать: Пашнина Варвара

Рождение ребёнка
04.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашнина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашнина Надежда

Смерть
Неизвестно
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