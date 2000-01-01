Пашнин Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашнин Дмитрий
Мать: Пашнина Варвара
Рождение ребёнка
04.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашнина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашнина Надежда
Смерть
Неизвестно