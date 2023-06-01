Калабина (Мухлынина) Екатерина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти19.03.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
30.04.1911 ст.
Дочь: Калабина Пелагия Адриановна
Отец ребёнка: Калабин Адриан Пантелеймонов
Рождение ребёнка
21.03.1913 ст.
Сын: Калабин Василий Адрианович
Отец ребёнка: Калабин Адриан Пантелеймонов
Рождение ребёнка
12.12.1915 ст.
Сын: Калабин Александр Адрианович
Отец ребёнка: Калабин Адриан Пантелеймонов
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: Калабина Клавдия Адриановна
Отец ребёнка: Калабин Адриан Пантелеймонов
Смерть
19.03.1919
Похороны
21.03.1919