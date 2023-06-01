Калабина (Мухлынина) Екатерина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабина (Мухлынина) Екатерина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

19.03.1919

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Муж: Калабин Адриан Пантелеймонов

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1911 ст.

Дочь: Калабина Пелагия Адриановна

Отец ребёнка: Калабин Адриан Пантелеймонов

Рождение ребёнка
21.03.1913 ст.

Сын: Калабин Василий Адрианович

Отец ребёнка: Калабин Адриан Пантелеймонов

Рождение ребёнка
12.12.1915 ст.

Сын: Калабин Александр Адрианович

Отец ребёнка: Калабин Адриан Пантелеймонов

Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Калабина Клавдия Адриановна

Отец ребёнка: Калабин Адриан Пантелеймонов

Смерть
19.03.1919
Похороны
21.03.1919
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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