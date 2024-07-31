Бабылев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабылев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1833 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабылев Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабылев Иван

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кухтинова (Бабылева) Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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