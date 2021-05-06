Горбатович Аркадий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатович Аркадий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1937

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1937

Отец: Горбатович Федор Михайлович

Мать: не указана

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