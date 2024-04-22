Гультяев Алексей Сидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1885 ст.
Дочь: Гультяева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
08.11.1890 ст.
Сын: Гультяев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно