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Гультяев Алексей Сидорович

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1885 ст.

Дочь: Гультяева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Семёновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1890 ст.

Сын: Гультяев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Семёновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Евдокия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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