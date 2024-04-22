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Семен Антипов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Антип Иевлев

Мать: Домна Кондратова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
22.01.1858 ст.

Жена: Дарья Егорова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1861 ст.

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1863 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
02.04.1863 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Родион Гаврилович Шилихин
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.

Сын: Афанасий Семенов

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
02.05.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Николай Акимов
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.

Сын: Николай Семенов

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1869 ст.

Сын: Филипп Семенов

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
02.07.1871 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Прокофий Акимов
Рождение ребёнка
02.01.1872 ст.

Дочь: Домника (Домна) Семенова

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.

Дочь: Васса Семенова

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.

Дочь: Ефимия Семенова

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
27.02.1873 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Аким Акимов
Рождение ребёнка
05.06.1874 ст.

Сын: Фома Семенов

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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