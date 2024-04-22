Семен Антипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1835 ст.
Отец: Антип Иевлев
Мать: Домна Кондратова
Бракосочетание
22.01.1858 ст.
Жена: Дарья Егорова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1861 ст.
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
31.03.1863 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Восприемник
02.04.1863 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Родион Гаврилович Шилихин
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.
Сын: Афанасий Семенов
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Восприемник
02.05.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Николай Акимов
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.
Сын: Николай Семенов
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
26.06.1869 ст.
Сын: Филипп Семенов
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Восприемник
02.07.1871 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Прокофий Акимов
Рождение ребёнка
02.01.1872 ст.
Дочь: Домника (Домна) Семенова
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.
Дочь: Васса Семенова
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.
Дочь: Ефимия Семенова
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Восприемник
27.02.1873 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Аким Акимов
Рождение ребёнка
05.06.1874 ст.
Сын: Фома Семенов
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно