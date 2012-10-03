Захарин Рамиль Исмагзамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарин Рамиль Исмагзамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1951

Дата смерти

03.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1951

Отец: Захарин Исмагзам Нуримухаметович

Мать: Захарина София Тимерхановна

Рождение ребёнка
30.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Калтасы, Башкирия
Рождение ребёнка
27.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Калтасы, Башкирия
Смерть
03.10.2012
с. Калтасы, Башкирия
Причина смерти: Болезнь
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