Захарин Рамиль Исмагзамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1951
Дата смерти03.10.2012
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1951
Рождение ребёнка
30.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Калтасы, Башкирия
Рождение ребёнка
27.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Калтасы, Башкирия
Смерть
03.10.2012
с. Калтасы, Башкирия
Причина смерти: Болезнь