Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1937
Дата смерти24.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Рождение
01.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
29.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пышный Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
11.03.1966
Сын: Пышный Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Пышный Анатолий Федорович
Смерть
24.09.2020
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область