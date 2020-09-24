Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышная (Жорова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.05.1937

Дата смерти

24.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1937 и 1938
Откуда: д. Орловка По причине раскулачивания.
Рождение
01.05.1937

Отец: Жоров Андрей Исааков

Мать: Жорова (Селивоненко) Анна Никифоровна

Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пышный Анатолий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Рождение ребёнка
29.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пышный Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
11.03.1966

Сын: Пышный Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Пышный Анатолий Федорович

Смерть
24.09.2020
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

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