Кубагушева Марьям Кинзябулатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кубагушева) Мариам Фатиховна
Отец ребёнка: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович
Смерть
25.05.2021